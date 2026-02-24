Vittoria piange la scomparsa di Giuseppe Lo Monaco. Aveva 67 anni. Lascia la moglie e otto figli. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia. I funerali si terranno giovedì 26 febbraio alle 11 nella basilica di San Giovanni Battista.
