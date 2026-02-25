Il Csen provinciale di Ragusa annuncia con grande soddisfazione che Gianni Cassisi (nella foto) è stato nuovamente selezionato per far parte della Relax zone di Casa Sanremo 2026, proprio mentre la settimana del Festival è già entrata nel vivo. La sua presenza, anche quest’anno, rappresenta un riconoscimento significativo per il lavoro svolto nel tempo e per la professionalità che lo contraddistingue nel settore del benessere olistico. Il presidente provinciale Sergio Cassisi esprime tutto l’orgoglio dell’ente di promozione sportiva: «Vedere Gianni tornare a Casa Sanremo è motivo di grande soddisfazione per tutto il Csen Ragusa. La sua riconferma testimonia la qualità del suo percorso e la fiducia che ha saputo costruire negli anni. È un professionista serio, preparato e affidabile e siamo felici che porti ancora una volta il nome del nostro territorio in un contesto così prestigioso».

Gianni Cassisi accoglie questa nuova esperienza con entusiasmo e gratitudine: «Essere stato selezionato nuovamente per la Relax Zone è una conferma importante: un riconoscimento che premia il lavoro svolto nel tempo e la fiducia costruita sul campo, in contesti dove professionalità e affidabilità fanno davvero la differenza. Ringrazio il Gruppo Eventi e il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, per la rinnovata stima. Un grazie altrettanto sentito va allo Csen, al presidente Sergio Cassisi, ai maestri Ornella Mauro e Armando Potenza e alla coordinatrice Anna Potenza, per l’efficiente gestione organizzativa. Casa Sanremo non è solo visibilità: è presenza, responsabilità e attenzione costante verso artisti e staff. Tornarci significa sapere cosa voglia dire esserci davvero, ed essere pronti a farlo ancora con la stessa dedizione e serietà di sempre».

Nel descrivere il valore della Relax Zone, Cassisi sottolinea come questo spazio rappresenti un luogo di profonda valenza umana: «Negli anni ho visto persone arrivare provate da stress, ansia e ritmi frenetici, e ritrovare equilibrio e serenità. L’attività olistica permette una vera rinascita, fisica e psicosomatica. Offriamo momenti di calma e riequilibrio totale, essenziali per il benessere di ogni individuo.» Anche la preparazione per questa nuova edizione è vissuta con grande apertura: «Mi sono preparato con disponibilità ed entusiasmo, pronto a vivere ogni istante di questa nuova avventura. È un’occasione di crescita professionale e personale. Ho conosciuto i colleghi durante i corsi di formazione e posso dire che sono professionisti straordinari. Sono certo che realizzeremo un lavoro di squadra eccellente, quasi familiare».

Guardando al futuro, Cassisi anticipa alcuni progetti già in cantiere: «Dopo Casa Sanremo, il mio obiettivo è aprire uno studio olistico condiviso e ben strutturato. Intendo proseguire l’attività di docenza e formazione per nuovi operatori, e portare progetti di benessere nelle scuole e nel mondo dello sport, coinvolgendo numerosi colleghi. Inoltre, desidero ampliare la mia formazione per arricchire ulteriormente il mio bagaglio professionale. Gli aggiornamenti saranno disponibili su Riequilibrae.it».

Il presidente Sergio Cassisi conclude ribadendo il sostegno dell’eps: «Gianni rappresenta un modello di dedizione e competenza. Siamo certi che anche quest’anno saprà distinguersi e portare valore alla Relax Zone e al nostro territorio. Il Csen Ragusa sarà sempre al suo fianco».