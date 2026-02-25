Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo i volontari della Misericordia di Modica si recheranno a Niscemi per consegnare quanto raccolto con l’iniziativa solidale “Un Aiuto concreto per Niscemi”, realizzata in collaborazione con la Misericordia di Niscemi. La campagna ha permesso di raccogliere generi alimentari destinati alla popolazione locale, che sta attraversando un periodo di particolare difficoltà. La missione sarà effettuata con i furgoni messi a disposizione dai soci Unitre di Modica. Insieme ai colleghi della Misericordia di Letojanni, i volontari resteranno sul posto per due giorni, non solo per distribuire le donazioni, ma anche per manifestare vicinanza alla comunità niscemese offrendo attività sanitarie di primo livello. In una nota, la Misericordia di Modica ringrazia tutti i cittadini che hanno contribuito alla raccolta e, in particolare, l’Università della Terza Età di Modica e Niscemi, l’Istituto comprensivo “Santa Marta” e la scuola paritaria “Mickey Mouse”, riconoscendo anche il valore educativo trasmesso ai bambini attraverso l’iniziativa.