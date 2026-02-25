Investigatori della Mobile di Ragusa hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un ragusano di 51 anni, emesso dall’Autorità giudiziaria maltese per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di armi.

La direzione centrale della polizia criminale del dipartimento della pubblica sicurezza ha segnalato alla Squadra mobile di Ragusa la possibile presenza sul territorio ibleo del soggetto destinatario del provvedimento restrittivo. Le successive attività investigative hanno consentito di rintracciare l’uomo a Ragusa, dopo un periodo di permanenza a Malta, nel corso del quale si sarebbe reso responsabile dei reati contestati.

Il 51enne, condotto presso gli uffici della Questura per le formalità di rito, è stato successivamente condotto presso la locale casa circondariale, a disposizione della competente Autorità giudiziaria, dove dovrà espiare una pena di 9 anni di reclusione.