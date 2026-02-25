La parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” di Vittoria si prepara a celebrare un traguardo storico: il 21 giugno 2026 ricorrerà il primo centenario dalla sua erezione. Per l’occasione, il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha emanato un decreto con cui l’intera chiesa parrocchiale viene dichiarata luogo giubilare per tutto il mese di giugno 2026.
Il provvedimento, reso possibile grazie alla concessione della Penitenzieria Apostolica (prot. 155/26/i del 13 febbraio 2026), offre ai fedeli la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria visitando la chiesa con devozione e con l’animo distaccato dal peccato, nell’ambito di un pellegrinaggio, pregando secondo le intenzioni del Santo Padre nonché vivendo un momento di adorazione eucaristica.
Il vescovo ha inoltre esortato tutti i sacerdoti della parrocchia a rendersi disponibili, «con spirito pronto, generoso e misericordioso», alla celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, affinché i fedeli possano accedere alle condizioni richieste per ricevere la grazia dell’indulgenza.
«Che questa provvidenziale occasione possa essere, per tutti i fedeli, una ulteriore opportunità di crescita nella santità», si legge nelle parole conclusive del decreto, che guarda all’anniversario non solo come a una ricorrenza storica, ma come a un momento di rinnovamento spirituale per l’intera comunità parrocchiale e diocesana.