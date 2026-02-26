Nuovo duro colpo alla criminalità cittadina da parte della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Modica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, ritenuti coinvolti in una rapina violenta avvenuta la scorsa estate.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, è frutto di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Destinatari della misura sono un cittadino italiano di 29 anni e un trentenne di nazionalità tunisina.

I fatti risalgono ad agosto 2025. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due indagati avrebbero preso di mira un connazionale della vittima, un uomo tunisino, nel centro di Modica. L’aggressione, condotta con modalità violente e finalizzata alla sottrazione di beni, si sarebbe conclusa con il furto della collana d’oro che l’uomo portava al collo.