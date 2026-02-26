La sede centrale dei Vigili del Fuoco di Ragusa si prepara ad accogliere domani, 27 febbraio 2026, la festa istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra il personale operativo, le istituzioni e la cittadinanza. Il tema scelto per questa edizione, “Lì dove serve”, sintetizza la missione quotidiana del Corpo: essere presenti ovunque ci sia bisogno, con professionalità, tempestività e spirito di servizio.

Una mattinata dedicata alla formazione e alla partecipazione

La giornata si aprirà alle 8:30 con l’arrivo degli studenti dell’Iis “Ferraris”, accolti in aula didattica per una presentazione dedicata alla missione del Corpo e alle attività di soccorso tecnico urgente. Un momento pensato per avvicinare i giovani alla cultura della sicurezza e far conoscere da vicino il lavoro dei Vigili del Fuoco.

Alle 9:00 sarà inaugurata la mostra statica delle specialità presenti al Comando provinciale: mezzi, attrezzature e reparti specializzati saranno esposti per permettere a studenti, cittadini e ospiti di scoprire da vicino le competenze che rendono il CNVVF un presidio fondamentale per il territorio.

La cerimonia ufficiale

Il momento istituzionale prenderà il via alle 10:00 con l’alzabandiera, gli onori ai caduti e la lettura dei messaggi ufficiali. Seguirà l’intervento del Comandante del Comando di Ragusa, che traccerà un bilancio dell’attività svolta e ribadirà l’impegno del personale nel garantire sicurezza e soccorso in ogni circostanza.

Durante la cerimonia verranno consegnati diversi riconoscimenti:

Elogi per interventi di soccorso particolarmente significativi, svolti sia nel territorio provinciale sia oltre i confini iblei.

Croci per anzianità di servizio ai Vigili del Fuoco che hanno raggiunto i 15 anni di carriera senza demerito.

Un ricordo dedicato all’apertura del distaccamento di Modica nel 1991, tappa fondamentale nella storia del Comando.

Diplomi di lodevole servizio per il personale collocato in quiescenza dopo una carriera esemplare.

Un momento che non celebra solo i risultati operativi, ma anche la dedizione quotidiana, spesso silenziosa, di chi indossa la divisa.

Un ponte tra istituzioni e cittadini

La mattinata si concluderà alle 11:15 con la visita delle autorità e degli ospiti alla mostra statica. Sarà un’occasione di dialogo e vicinanza, un modo per avvicinare la comunità alle attività di protezione civile e per ricordare quanto il lavoro dei Vigili del Fuoco sia parte integrante della sicurezza collettiva.

L’invito rivolto a cittadini e giornalisti sottolinea la volontà di rendere questa festa un momento aperto, partecipato, capace di raccontare non solo il coraggio dei professionisti del CNVVF, ma anche il valore sociale del loro impegno.