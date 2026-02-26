La Prefettura di Ragusa rende noto che domenica 1 marzo, a partire dalle ore 7, il IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo procederà alla bonifica e al brillamento (detonazione controllata) del materiale esplosivo rinvenuto lungo la Strada statale 514 Ragusa–Catania, al km 1+400.

La programmazione dell’intervento è stata definita durante una riunione di coordinamento svoltasi in Prefettura, nel corso della quale, d’intesa con tutti i soggetti coinvolti, si è deciso di operare nella giornata festiva per ridurre al minimo i disagi alla popolazione.

Per garantire le massime condizioni di sicurezza sarà istituita un’area di rispetto con un raggio di 200 metri. Per tutta la durata delle manovre sarà pertanto interdetta la circolazione sulla SS 514 dal km 0+000 al km 11+900. Anas ha emanato una specifica ordinanza di chiusura al transito dalle 7:00 alle 12:00. Nella medesima fascia oraria, in accordo con la Polizia Stradale, sono stati predisposti due percorsi alternativi, individuati nella Strada provinciale 7 e nella Strada statale 115, che saranno opportunamente segnalati.