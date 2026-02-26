Grave sinistro lungo la strada provinciale che collega Scicli a Donnalucata, nei pressi del distributore di carburante della “Piattaforma”. Stando alle prime, ancora incomplete, ricostruzioni, un’autovettura avrebbe urtato un ciclomotore.
L’impatto è stato particolarmente violento: alcuni presenti riferiscono che, subito dopo lo scontro, la persona ferita giaceva a terra in una posizione tale da non consentirne l’immediato riconoscimento.
Al momento permane la massima incertezza: non è stato possibile stabilire se si tratti di un uomo o di una donna, né la nazionalità dell’infortunato.
L’occupante del mezzo a due ruote è stato trasportato d’urgenza in ospedale dal personale del 118.
I veicoli coinvolti sono stati lasciati sul luogo dell’accaduto per consentire i rilievi e gli accertamenti di rito (foto Assenza).