Anche Vittoria è protagonista della 76ª edizione del Festival di Sanremo, dedicato alla canzone italiana, seppur sotto un altro prestigioso aspetto artistico.

A firmare la cover dell’album di Patty Pravo è l’artista vittoriese Giovanni Robustelli. Per l’album, Robustelli ha realizzato il font del titolo Opera, creato in maniera calligrafica con pennello e inchiostro di china, e soprattutto l’immagine allegata al progetto discografico sotto forma di poster.

“L’opera raffigura Patty Pravo nell’atto di soffiare su petali di fiori: un gesto delicato e simbolico che richiama l’armonia tra la sua voce e la natura, metafora stessa dell’opera d’arte.- Ha raccontato Giovanni Robustelli- L’immagine è stata realizzata attraverso la tecnica dell’acquaforte, antica tecnica calcografica di grande fascino e suggestione”.

“Con Giovanni mi lega un rapporto di stima profonda e di sincera amicizia sin dal suo esordio. Ho sempre riconosciuto in lui una forza creativa originale e autentica. In Robustelli ho trovato quella parte artistica capace di andare oltre gli schemi, con un gesto grafico raffinato, elegante, spinto oltre ogni limite. Il suo percorso è la dimostrazione che talento, studio e sensibilità possono incontrarsi e dare vita a opere di grande intensità” ha dichiarato l’assessore alla Cultura Arturo Barbante.

A fare da ponte in questo incontro artistico è stato un altro talentuoso artista ibleo, il cauntautore modicano Giovanni Caccamo, autore del testo del brano Opera, un inno alla libertà e alla bellezza di sentirsi se stessi, con cui Patty Pravo celebra l’unicità della vita.

“È motivo di grande orgoglio per la nostra città vedere un artista vittoriese contribuire a un progetto legato a un evento di rilievo nazionale come il Festival di Sanremo. Giovanni Robustelli porta la creatività e la sensibilità artistica di Vittoria su un palcoscenico importante, dimostrando ancora una volta quanto il nostro territorio sia capace di esprimere talento e qualità. A lui vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di nuovi e prestigiosi traguardi” ha commentato il sindaco Francesco Aiello.