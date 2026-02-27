Alla vigilia della sfida di domani, il Giarratana Volley maschile si presenta con la consapevolezza di chi ha saputo rialzare la testa al momento opportuno. Il successo casalingo dell’ultimo weekend, maturato contro il fanalino di coda, ha restituito fiducia all’ambiente rossoblù e confermato la coesione di una squadra che, giornata dopo giornata, sta dimostrando di poter competere con continuità nella zona alta della classifica. Il lavoro svolto in settimana ha riportato entusiasmo e ordine, fattori che coach Gianluca Giacchi considera imprescindibili in vista di una trasferta che si annuncia tutt’altro che agevole. Pur soddisfatto della prova offerta nell’ultimo turno, l’allenatore invita a mantenere equilibrio e concentrazione. «La squadra ha interpretato bene la gara, con lucidità nei momenti chiave e una buona gestione del ritmo», afferma Giacchi. «Ma non possiamo permetterci cali di attenzione: la sfida di domani sul campo del Team Volley Messina sarà completamente diversa, contro un avversario che in casa sa essere molto aggressivo. Dobbiamo entrare in campo con la stessa determinazione, con la voglia di imporre il nostro gioco e con la maturità che stiamo costruendo settimana dopo settimana». Il tecnico insiste sulla necessità di dare continuità ai risultati, ritenendola il passaggio decisivo per consolidare l’identità del gruppo.

Sul fronte femminile resta da definire la data della prossima gara. Il calendario prevedeva la trasferta del 1° marzo a Bronte, ma l’impianto etneo non sarà disponibile a causa di un’altra manifestazione già programmata. La società brontese ha comunicato l’impossibilità di ospitare l’incontro, che verrà dunque rinviato a un giorno della prossima settimana. Si giocherà mercoledì alle 20.

A fare il punto è il presidente Salvatore Pagano, soddisfatto del momento ma ancorato alla concretezza del campionato. «Il gruppo maschile sta dimostrando carattere e grande senso di responsabilità», commenta. «La vittoria di sabato scorso ha dato morale, ma sappiamo che ogni partita nasconde insidie e che nulla è scontato. Sono certo che i ragazzi affronteranno la prossima sfida con la giusta mentalità». Sul rinvio della gara femminile, Pagano mantiene un atteggiamento collaborativo: «Dispiace per il cambio di programma, ma comprendiamo le esigenze della società ospitante. L’importante è garantire alle nostre atlete le condizioni migliori per scendere in campo. Ci aspettiamo, come sempre, il sostegno del nostro pubblico».