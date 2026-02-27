A due anni dalla scomparsa dell’artista ragusano Franco Cilia, su iniziativa della famiglia e di un gruppo di amici ed estimatori, mercoledì 25 febbraio è nata l’associazione culturale “Archivio Franco Cilia APS”, con sede nello studio dell’artista in via San Vito 44. Il progetto nasce per onorare la memoria del compianto Maestro e valorizzarne l’opera nel panorama dell’arte contemporanea. Il sodalizio si propone di preservare, tutelare, far conoscere e divulgare il vasto e multiforme patrimonio artistico e umano lasciato da Cilia, attraverso mostre, eventi, pubblicazioni, incontri culturali e la realizzazione del catalogo generale delle sue opere. Dell’associazione fanno parte Carmelo Arezzo, Peppe Arezzo, Vanna Bernardini, Giancarlo Cilia, Lorenzo Cilia, Pierfrancesco Cilia, Aldo D’Avola, Franco Giorgio, Andrea Guastella, Maria Ausilia Miceli, Alida Pardo, Francesco Rando e Ornella Santamaria.

L’”Archivio Franco Cilia APS” si doterà inoltre di un comitato tecnico-scientifico di esperti, incaricato di classificare, studiare e approfondire l’opera del Maestro, contribuendo a una più compiuta comprensione e valorizzazione del suo lavoro. Con questa iniziativa, l’associazione intende mantenere vivo il dialogo tra l’arte di Franco Cilia e il suo pubblico, promuovendo la creatività e la crescita culturale. A breve l’”Archivio Franco Cilia APS” si presenterà ufficialmente alla città con un incontro aperto alla cittadinanza.