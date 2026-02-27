Gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria hanno arrestato in flagranza un 39enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione rientra in un servizio mirato di contrasto al traffico di droga. L’uomo è stato intercettato nei pressi dell’ingresso di un istituto scolastico cittadino e sottoposto a controllo: durante la perquisizione personale gli agenti hanno rinvenuto circa 70 grammi complessivi tra hashish e marijuana, oltre a 150 euro in contanti.

La successiva ispezione dell’abitazione ha consentito di sequestrare ulteriori 140 grammi in totale di hashish, marijuana e cocaina, nonché materiale ritenuto utile al confezionamento e alla vendita delle dosi. Alla luce degli elementi raccolti, il 39enne è stato tratto in arresto e, espletate le formalità di rito, posto ai domiciliari presso la propria residenza, a disposizione della Procura della Repubblica.