Comiso piange la scomparsa di Domitilla Josefina Aquino. Aveva 48 anni. Lascia il marito e tre figli. I funerali sono in programma martedì alle 11 nella chiesa Maria Santissima delle Grazie. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
