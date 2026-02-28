È venuto a mancare Crocifisso Ruggiero.

Una figura che fa parte della storia della borgata, persona conosciuta e stimata che ha sempre partecipato alla crescita di Mazzarelli (così si chiamava Marina di Ragusa) e che di certo resterà nel cuore e nel ricordo di tutti.

Come non ricordare le serate dell’Addio all’estate che lui organizzava con profonda dedizione e amore per la comunità mazzariddara.

“Resterà per tutti – dicono dalla Pro Loco Mazzarelli – un esempio di come si ama e si partecipa alla vita e alla crescita della nostra comunità.”