Due feriti è il bilancio di uno scontro avvenuto in pieno rettilineo davanti al mercato ortofrutticolo di Vittoria, nei pressi dell’ex sede della Polizia locale.
Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi di legge attraverso il Nucleo Infortunistica Stradale – sezione radiomobile.
Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.
Disagi temporanei alla circolazione si sono registrati nell’area interessata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi (foto Assenza).