La polizia di Stato ha denunciato una 26enne sorpresa in strada con un coltello da cucina. L’intervento della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria è scaturito da una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura: alcuni residenti, allarmati da forti urla provenienti da un appartamento, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno rapidamente individuato la giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente riconducibile all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Alla vista dei poliziotti, la 26enne si sarebbe scagliata contro di loro brandendo un coltello. I poliziotti sono riusciti a bloccarla e a disarmarla in sicurezza. Dopo gli accertamenti sanitari effettuati dal personale del 118, la donna è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Ragusa per porto di armi o oggetti atti a offendere.