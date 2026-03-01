Dopo tre pareggi consecutivi, il Modica torna al successo superando la Messana 1-0. In una sfida a tratti avara di emozioni e non particolarmente brillante, i rossoblù compiono un passo decisivo verso la promozione: mancano soltanto sei punti per il salto di categoria e il margine sulla seconda resta di 13 lunghezze. Avvio veemente dei padroni di casa, subito pericolosi. Al 2′ Sessa si ritrova un pallone d’oro nell’area piccola, ma l’estremo difensore ospite gli chiude lo specchio. Un minuto più tardi, una disattenzione della retroguardia messinese libera Valenca sul secondo palo: ancora una volta è Ferrara a opporsi con prontezza. Il vantaggio arriva al 25′. Sessa crossa dalla destra, il portiere respinge corto verso il limite dell’area e Valenca si avventa sulla sfera, esplodendo una conclusione da incorniciare che sblocca il risultato. La Messana, oltre allo svantaggio, deve fare i conti con la malasorte, perdendo due elementi per infortunio nella prima mezz’ora. Al 32′ gli ospiti sfiorano comunque il pari: punizione insidiosa di Rizzo e straordinaria risposta di Romano, che devia il pallone sull’incrocio dei pali. Nella ripresa il ritmo cala sensibilmente. Il Modica si adagia e concede metri ai peloritani, che tentano di riaprire il match. Al 60′ Agolli fallisce una chance sotto misura calciando alto. Al 77′ la Messana sciupa un’altra opportunità per il pari. A dieci minuti dal termine arriva il brivido più grande per il pubblico di casa: Bonasera centra la traversa, “strozzando in gola” l’urlo dei pochi tifosi ospiti. Tre punti pesanti per il Modica, che vede la meta sempre più a portata di mano.

Nonostante i ritmi bassi della ripresa, il Modica riesce a blindare il risultato, portando a casa tre punti pesanti per il prosieguo del campionato.