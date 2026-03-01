Ci provato Golfo nel finale. Ha preso la mira e ha fatto partire una staffilata che ha messo fuori causa l’estremo difensore mamertino. Facendo conquistare tre punti che valgono oro e che, al momento, hanno tirato fuori la formazione azzurra dalla zona play out, approdando nell’ambito salvezza.

Lo 0-1 di oggi assume un grande valore, soprattutto perché arrivato dopo il successo casalingo di domenica scorsa con il Castrum Favara. Insomma, la strada resterà in salita ma, adesso, mister Gaetano Lucenti comincia a intravedere un bagliore in fondo al tunnel. La partita è stata complessa, con il Ragusa costretto soprattutto alla difensiva dopo l’espulsione di Forti per doppia ammonizione nel primo tempo. Gli azzurri, quindi, hanno dovuto giocare con un uomo in meno per oltre sessanta minuti. Il Milazzo ha fatto la propria onesta partita, si è reso pericoloso in qualche occasione, ma nulla di veramente trascendale.

Il Ragusa ha capitalizzato le pochissime occasioni che era riuscito a costruirsi. E, grazie a una di queste, è passato quando tutti erano convinti che ci si sarebbe accontentato del pari. La mira di Golfo e, soprattutto, la volontà di concludere a rete seppure dalla distanza sono state premiate.