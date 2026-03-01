Sono iniziate anche a Scicli, dopo Pozzallo, le riprese del film “Il registro”, per la regia di Marco Amenta, palermitano con formazione professionale a Parigi. Il lungometraggio racconta una storia di emigrazione fra Italia e Francia ed è patrocinato dalla Regione Siciliana, da Rai Cinema e dal Ministero della Cultura.

È la storia dell’incontro tra Claudia, una poliziotta che aiuta i migranti nella ricerca dei propri familiari, e Rachid, un padre sulle tracce del figlio; tra i due si sviluppa un legame profondo, capace di mettere alla prova le fragilità di entrambi.

A Scicli, grazie alla collaborazione della Scicli Film Commission, sono state scelte sinora diverse location tra Donnalucata e Sampieri.

Nei giorni scorsi il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone hanno fatto visita al set accolti dal regista.

Nel cast, fra gli altri, l’attore francese Reda Kateb, la parigina Galatéa Bellugi e il siciliano Fabrizio Ferracane.