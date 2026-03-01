La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un cittadino italiano e uno romeno con l’accusa di ricettazione. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’automobile con a bordo due uomini che, per modalità e contesto, hanno insospettito la pattuglia. Il veicolo e i suoi occupanti sono stati quindi sottoposti a verifica. Nel corso della perquisizione dell’auto sono stati rinvenuti numerosi attrezzi e utensili di dubbia provenienza. Considerata l’assenza di spiegazioni credibili sull’origine del materiale, i due sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e, al termine, denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.