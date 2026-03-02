Servono 2 ore e 12 minuti di battaglia all’Avimec Modica per piegare un Terni Volley Academy orgoglioso e sostenuto da un “PalaTerni” gremito all’inverosimile, con in tribuna anche l’ex portiere del Milan Nelson Dida. I biancoazzurri, sotto per due volte nel computo dei set, ribaltano la serata al quinto parziale e mettono in fila il quarto successo consecutivo, tenendo il fiato sul collo delle prime della classe. Sfida intensa e di livello tra due formazioni in salute, capaci di alternare equilibrio, strappi e scambi di qualità. Nel primo set regna la parità fino al 4-4, poi Terni tenta la fuga (8-5). Modica non si scompone, ricuce (11-11), ma i padroni di casa riprovano a scappare (15-13), costringendo coach Distefano al primo time out. Al rientro, nuovo controbreak e 17-17, con Camardese che ferma a sua volta il gioco. Si procede punto a punto fino al 20 pari; Modica mette la freccia e si procura tre palle set sul 21-24. Sprecata la prima, Distefano richiama i suoi, ma Terni non molla, piazza il sorpasso e chiude ai vantaggi 26-24 dopo 32 minuti, complici anche gli errori in attacco degli ospiti. La reazione modicana è da squadra matura. In avvio di seconda frazione, dopo il 2-2, gli ospiti allungano (4-6) e Camardese chiede subito time out. L’inerzia, però, resta dalla parte dei “Galletti”, che consolidano (6-11) e costringono la panchina rossoverde al secondo stop. Il margine non si assottiglia (10-16) e il muro numero 100 in stagione di Pedro Putini vale il 13-20, indirizzando definitivamente il parziale. Un video check certifica il 16-25 in 27 minuti: 1-1 e tutto da rifare. Il terzo set è un braccio di ferro serrato (8-7).

Quando Terni prende due lunghezze (15-13), Distefano chiama il discrezionale; Modica accorcia (16-15) ma resta costretta a inseguire. Sul 23-20 arriva il secondo time out ospite. I rossoverdi si costruiscono quattro set point; fallito il primo, Camardese ricorre alla sospensione e, al ritorno in campo, i padroni di casa chiudono 25-21 dopo 28 minuti, assicurandosi almeno un punto in classifica. La quarta frazione si apre nel segno dell’equilibrio (7-8), poi un parziale di 4-0 spinge Terni avanti 13-10. Distefano interrompe il gioco; i padroni di casa mantengono un margine di sicurezza (15-12), ma Modica cambia passo, infila il controbreak e sorpassa (15-16). La panchina umbra corre ai ripari, senza però invertire l’inerzia. Nel finale, la gara si fa tattica: Modica resta avanti di una (19-20), Camardese spende l’ultimo time out, ma i biancoazzurri si procurano quattro palle set (20-24). Sfumata la prima, Distefano richiama i suoi e, al rientro, è Bertozzi a mettere giù il 21-25 dopo 28 minuti, rimandando il verdetto al tie-break.

Nel quinto, ogni scambio pesa. Si viaggia appaiati fino al 7-7, con il pubblico a spingere i padroni di casa. Modica gira campo avanti di uno (7-8), allunga a +2 (8-10) e costringe al time out Terni. Chillemi — che nella serata festeggia i 200 punti stagionali — e compagni sentono l’odore dell’impresa, piazzano lo strappo del 9-13 e inducono Camardese alla seconda sospensione. Gli iblei toccano il 9-14 e hanno cinque match point. Svanito il primo, Distefano detta le ultime indicazioni e, al rientro, un attacco vincente di Bertozzi fissa il 10-15 dopo 17 minuti: Modica espugna il “PalaTerni” e porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Successo di carattere per i “Galletti” biancoazzurri, capaci di soffrire, restare lucidi nei momenti chiave e colpire quando contava di più. Dopo la sosta della prossima domenica, la regular season si chiuderà in casa, il 15 marzo, contro Napoli.

Terni Volley Academy 2

Avimec Modica 3

Parziali: 26/24, 16/25, 25/21, 21/25, 10/15

Terni Volley Academy: Troiani, Martinez 16, Biasotto 11, Ciupa 14, Caporossi 5, Hristov 18, Mugnolo 2, Catinelli 5, Broccatelli (L1), n.e. Trappetti (L2), Bontempo. All. Cristiano Camardese.

Avimec Modica: Barretta 10, Raso, Bertozzi 13, Lugli 2, Putini 4, Chillemi 14, Cipolloni Save, Buzzi 13, Garofolo 8, Mariano 14, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Giulio Bolici di Chiusi e Marco Laghi di Bagnacavallo.