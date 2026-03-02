Gara ad alta intensità e con le difese protagoniste soprattutto nella ripresa: al XXI turno del campionato di Serie A2 femminile, Vicenza difende il proprio parquet piegando Ragusa dopo un tempo supplementare, 70-62. Non bastano alle iblee i 25 punti di capitan Chiara Consolini. Avvio deciso delle padrone di casa, che schierano Degiovanni, Nori, Fusari, Peserico e Kantzy. La Passalacqua risponde con Moriconi, Di Fine, Labanca, Consolini e Narviciute. Nei primi quattro minuti Vicenza scappa subito a +7, ma Ragusa replica con due triple consecutive (Di Fine e Consolini) e il sorpasso firmato da Narviciute.

Da lì in poi equilibrio fino alla prima sirena. Alla ripresa del gioco il botta e risposta prosegue, poi Vicenza piazza il primo strappo con l’impatto di Jakpa e Bianchi e la prima conclusione pesante di Fontana, fin lì a secco dalla lunga. Per Ragusa trova il canestro con continuità la sola Consolini; Mazza infila quattro punti in fila, mentre Nori mette in difficoltà la difesa siciliana nel pitturato, aprendo spazi sul perimetro. Dal -2 a 1’38 dall’intervallo, la Passalacqua viene punita da due bombe ravvicinate: Kantzy da distanza siderale e, subito dopo, Fusari. Il canestro di Nori fissa il 42-32 all’intervallo lungo, con Vicenza al 53% dal campo contro il 41% di Ragusa. Ragusa rientra forte nel terzo periodo con un break di 9-0 che riapre la contesa. Si procede punto a punto: la Passalacqua risale a -3, ma Degiovanni colpisce dall’arco per il 47-41. Prezioso l’apporto di Mazza, che segna in reverse dopo un recupero, poi stoppa un’avversaria e, sull’azione successiva, Di Fine vola in coast to coast. Le ospiti sono pienamente in partita, ma il quarto si chiude con Vicenza ancora avanti di quattro. Ultima frazione da brividi.

Le venete provano ancora l’allungo, stoppato dal 2+1 di Di Fine; quindi Consolini firma la parità, 57-57, a due minuti dal termine. Ancora Mazza ruba palla in difesa e serve Consolini per il +2. Timeout Vicenza. Al rientro segna Kantzy, poi Ragusa ha l’ultimo possesso, ma gli arbitri ravvisano un’infrazione di tre secondi a Johnson (episodio da rivedere): palla persa a 10” dalla fine. La Passalacqua regge dietro e si va all’overtime. Nel supplementare, Moriconi — fin lì in serata complicata al tiro — sblocca con il canestro del +3 Ragusa, ma poco dopo Mazza esce per falli, una perdita pesante. Fusari risponde con due triple in sequenza che ribaltano l’inerzia; le ospiti questa volta non trovano la replica. Ancora punti dalla lunetta per la stessa Fusari e per Nori, mentre a 47” dalla sirena arriva un secondo fischio per tre secondi a Johnson. Vicenza chiude i conti 70-62. “Abbiamo mancato nella prima metà della gara, quando abbiamo concesso troppo in difesa ed abbiamo speso energie in più nei recuperi – commenta a caldo la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca -. Nel punto a punto poi, qualunque fischio può determinare una partita. La seconda parte di gara è stata migliore della prima; loro hanno difeso il fattore campo, e hanno tirato con percentuali migliori delle nostre. Johnson non è ancora al cento per cento per l’infortunio alla caviglia, Cedolini ha giocato con la febbre ma a prescindere da tutto, oggi si doveva vincere. Non ci sono più scuse né alibi; tutte devono avere lo stesso atteggiamento, quello che serve per vincere le partite”.

A.S.Vicenza – Passalacqua 70-62 t.s.

Il tabellino

18-17; 42-32 (24-15); 51-47 (9-15); 59-59 (8-12); 70-62 (11-3)

A.s.Vicenza: Degiovanni 4, Nori 15, Bianchi 4, Chilò ne, Fontana 6, Fusari 22, Peserico 8, Cavazzuti ne, Ndiaye ne, Jakpa 2, Smorto ne, Kantzy 9. All. Logallo

Passalacqua Ragusa: Mallo, Consolini 25, Cedolini 2, Mazza 6, Moriconi 3, Narviciute 4, Olodo ne, Di Fine 10, Labanca, Johnson 12. All.Buzzanca

Note. Tiri da due: Vicenza 21/40 (56%) Ragusa 17/42 (40%); Tiri da tre: Vicenza 7/23 (30%), Ragusa 6/24 (25%); Tiri liberi: Vicenza 7/11 (63%) Ragusa 10/13 (76%); Rimbalzi: Vicenza 43, Ragusa 38: Palle perse, Vicenza 17, Ragusa 16; Palle recuperate Vicenza 7, Ragusa 10; Assist Vicenza 16, Ragusa 15.

Uscite per 5 falli: Mazza (RG)

Arbitri: Marco Toffali (MB) e Alexa Castellaneta (BZ)