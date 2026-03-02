Fine settimana positivo per l’Asd Giarratana Volley maschile, che ha conquistato una vittoria importante sul campo del Team Volley Messina con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-23, 20-25, 16-25), consolidando il terzo posto in classifica nel girone B della Serie C maschile. Con 36 punti in 14 gare giocate, la squadra allenata da Gianluca Giacchi si avvicina alla vetta, mantenendo vive le speranze di aggancio alla seconda posizione occupata da I Siciliani Giarre New Image (39 punti).

Coach Giacchi si è detto soddisfatto della prestazione: “Abbiamo giocato con determinazione e lucidità, soprattutto nei momenti chiave. I ragazzi hanno risposto bene e hanno dimostrato maturità. Ora ci prepariamo alla sfida casalinga contro il Giarre, che potrebbe valere l’aggancio in classifica: sarà una partita intensa, ma ci faremo trovare pronti”. La prossima giornata sarà infatti decisiva: Giarratana ospiterà proprio il Giarre, in uno scontro diretto che potrebbe ridisegnare le gerarchie del girone. Una vittoria permetterebbe ai ragusani di raggiungere i rivali a quota 39, rilanciando le ambizioni di vertice in vista del rush finale.

Nel frattempo, la formazione femminile dell’Asd Giarratana Volley, impegnata nel campionato di Serie D, ha osservato un turno di riposo forzato: il match previsto per il weekend è stato rinviato e sarà recuperato mercoledì alle ore 20 sul parquet del Bronte. Un’occasione importante per riprendere il cammino e ritrovare ritmo dopo la pausa.

Il presidente Salvatore Pagano ha voluto commentare il momento della società: “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e ragazze. La vittoria a Messina è il frutto del lavoro quotidiano e della passione che anima questo gruppo. Ma non ci accontentiamo: vogliamo dare sempre di più, far crescere il movimento pallavolistico in una realtà come Giarratana, che ha una grande tradizione e merita di tornare ai vertici. Il nostro impegno è costante, dentro e fuori dal campo”. La società guarda avanti con entusiasmo, puntando su programmazione, spirito di squadra e coinvolgimento del territorio.