La Capitaneria di porto di Pozzallo ha comunicato l’avvio e il completamento di una nuova operazione di soccorso nel Mediterraneo centrale, dopo che la propria motovedetta ha lasciato gli ormeggi per raggiungere un target situato a 135 miglia nautiche dalla costa. L’intervento, condotto in un’area particolarmente distante e impegnativa, ha portato al trasbordo di 80 migranti, tra cui 78 uomini e 2 donne, trasferiti a bordo della motovedetta CP 320 in condizioni di sicurezza. L’unità è ora in navigazione verso il porto di Pozzallo, con arrivo previsto alle ore 24 presso la banchina militare, dove verranno attivate le procedure di sbarco e assistenza. La Capitaneria ha richiesto l’attivazione del consueto dispositivo di controllo e monitoraggio, coinvolgendo le autorità competenti per garantire ordine, sicurezza e supporto sanitario al momento dell’attracco. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività quotidiane di ricerca e soccorso che continuano a interessare il Canale di Sicilia, confermando l’impegno costante degli equipaggi nel tutelare la vita umana in mare.