Il questore Salvatore Fazzino ha ricevuto formalmente in consegna dal direttore generale dell’Asp 7, Giuseppe Drago, i locali destinati al nuovo posto di Polizia, collocati all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.

La cerimonia d’inaugurazione dell’ufficio della Polizia di Stato si è svolta alla presenza del prefetto di Ragusa e delle principali autorità civili e militari. Dopo gli interventi del direttore dell’Asp e del questore, il vescovo ha impartito la benedizione dei locali.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle direttive mirate a rafforzare la sicurezza del personale sanitario, alla luce dei numerosi episodi di aggressione registrati a livello nazionale.

L’istituzione del presidio rappresenta un significativo avanzamento nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, a tutela degli operatori e degli utenti nei luoghi di lavoro che erogano servizi essenziali alla collettività.