Oggi, lunedì, alle 15, la comunità di Sampieri darà l’ultimo saluto a Loredana Alfano nella chiesa della Madonna delle Grazie. La data delle esequie è stata fissata dopo la restituzione della salma ai familiari, seguita all’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria. L’autopsia è stata eseguita nell’obitorio del cimitero comunale di Scicli. La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso, avvenuto a pochi giorni dalle dimissioni dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove la cinquantenne era stata ricoverata per un intervento chirurgico.

I consulenti avranno 90 giorni per depositare le risultanze definitive; fino ad allora vige il massimo riserbo. La notizia ha scosso Sampieri e Scicli. Estetista apprezzata e volto familiare per tanti, Loredana lascia un ricordo fatto di professionalità e calore umano. In queste ore amici, clienti e conoscenti stanno facendo arrivare alla famiglia messaggi di affetto e vicinanza, segno di un legame che andava oltre il lavoro. Per volontà del marito, delle figlie e dei parenti, certo in linea con il desiderio di Loredana, l’invito è esplicito: niente fiori, ma opere di bene. La famiglia chiede di sostenere la raccolta fondi per la ricostruzione della “Casa Gialla” al molo di Sampieri, danneggiata dall’uragano Harry.

Un luogo simbolico: un tempo convento delle suore del Carmelo, è lì che Loredana è cresciuta e a cui era profondamente legata. “Siamo certi che restituire vita alla Casa Gialla, luogo di speranza, educazione e sostegno alle giovani generazioni, possa essere un modo autentico per ricordare la gioia, l’energia e lo sguardo al futuro che hanno sempre abitato Loredana”, scrive la famiglia. Un appello che trasforma il dolore in impegno concreto, perché il ricordo di Loredana continui a vivere nei volti e nelle storie della comunità sampierese.