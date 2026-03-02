Prosegue senza sosta l’azione di contrasto agli illeciti legati al porto abusivo di armi e di strumenti atti a offendere da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa. Nell’ambito di mirati controlli svolti nella frazione marinara di Scoglitti, la mattina del 27 febbraio i militari della locale Stazione hanno fermato un 16enne di Vittoria che percorreva le vie cittadine alla guida della propria microcar. A bordo del veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati un tirapugni metallico, un martelletto frangi-vetro e tre passamontagna, oggetti detenuti senza che il giovane sapesse addurre un valido motivo.

Fermo restando che i fatti dovranno essere valutati in sede giudiziaria e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, il minorenne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”.