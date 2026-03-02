Nell’ambito delle attività di vigilanza sul territorio per contrastare l’abbandono irregolare di rifiuti, il Nucleo Ambientale della Polizia Locale ha intensificato nei giorni scorsi i servizi nelle aree extraurbane del Comune.

Le verifiche hanno permesso di accertare diversi episodi di conferimento abusivo non soltanto nelle zone periferiche e rurali, ma anche in aree centrali e urbane.

Al termine degli accertamenti e delle indagini, cinque persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria per violazioni della normativa ambientale in materia di gestione illecita dei rifiuti, come previsto dall’articolo 255 del Testo Unico Ambientale (Decreto legislativo n. 152 del 2006).

Determinante per l’individuazione dei responsabili è stato l’impiego delle telecamere “Ekiller”, collocate in punti strategici del territorio comunale, che hanno documentato gli episodi di deposito incontrollato e consentito di risalire agli autori delle condotte sanzionate.

L’azione rientra in un più ampio piano di monitoraggio e tutela dell’ambiente, finalizzato a contrastare un fenomeno che deturpa il territorio, compromette il decoro cittadino e genera costi ingenti per la collettività.

“L’abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta un grave danno per l’ambiente e per l’immagine della nostra città. Continueremo a sostenere con determinazione le attività di controllo e prevenzione, promuovendo al contempo una maggiore sensibilizzazione dei cittadini verso comportamenti responsabili e rispettosi del territorio”, ha dichiarato l’assessore all’Ecologia, Cesare Campailla.

Sulla stessa linea il sindaco Francesco Aiello, che ha sottolineato: “L’Amministrazione comunale mantiene alta l’attenzione sul rispetto delle regole ambientali. I controlli della Polizia Locale dimostrano l’impegno concreto nel contrastare ogni forma di illegalità ambientale, a tutela della salute pubblica e del decoro urbano. Chi inquina deve sapere che sarà individuato e perseguito”.

La Polizia Locale assicura il proseguimento di verifiche mirate e azioni di prevenzione, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e garantire il rispetto delle norme.