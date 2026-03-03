Un’altra notte inquieta ha attraversato il silenzio di contrada Baucina, ad Acate, lasciando dietro di sé l’odore acre del fumo e la sagoma annerita di un’auto ormai irriconoscibile. Una Renault Scenic, appartenente a un anziano del posto, è stata avvolta dalle fiamme in pochi istanti, come se il fuoco avesse deciso di divorare ogni cosa senza lasciare scampo.

I primi a notare il bagliore sono stati alcuni residenti, svegliati da crepitii insoliti. Poi la corsa dei Vigili del Fuoco, le luci che fendono il buio, il tentativo di domare un rogo che aveva già consumato quasi tutto. Accanto a loro, i Carabinieri, chiamati a fare chiarezza su ciò che è accaduto.

Le indagini sono appena iniziate e ogni ipotesi resta sul tavolo: un guasto improvviso, una fatalità, oppure la mano di qualcuno che ha voluto colpire. Nulla viene escluso, perché in queste storie il confine tra caso e intenzione è sempre sottile (foto repertorio).