Incidente stradale oggi a mezzogiorno nel centralissimo viale della Resistenza. Si è registrato lo scontro fra uno scooter e un furgoncino. A rimanere ferito il centauro. Rilievi a cura della polizia municipale. Le condizioni del motociclista non destano preoccupazione sebbene lo stesso sia stato accompagnato in ospedale per accertarne l’integrità fisica (foto Assenza).