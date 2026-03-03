“L’attenzione dell’Amministrazione Leontini e degli enti competenti non è mai venuta meno nell’affrontare con tempestività i gravi danni provocati dal ciclone Harry lungo il nostro litorale. Grazie all’intervento del commissario di governo per il dissesto idrogeologico in Sicilia, Sergio Tuminello, e l’input del governatore Renato Schifani, è stato possibile riavviare l’iter per il completamento del progetto di ripascimento morbido a Santa Maria del Focallo, intervento strategico per la tutela e la salvaguardia della fascia costiera”. Lo ha dichiarato l’assessore comunale alla Protezione civile, Massimo Dibenedetto.

Parte intanto un primo intervento in somma urgenza, del valore di 500.000 euro, affidato al Libero Consorzio di Ragusa, proprietario della SP 67 (litorale ispicese). I lavori riguardano la messa in sicurezza del tratto compreso tra la Casa Rosa e viale Kennedy, duramente colpito dalla mareggiata e finora chiuso al traffico per criticità strutturali. La Giunta Leontini assicura che continuerà a mantenere alta la vigilanza sul territorio, sollecitando gli organismi competenti a intervenire anche sugli altri segmenti della Sp 67 danneggiati, con l’obiettivo di garantire sicurezza, piena viabilità e tutela dell’ambiente costiero.