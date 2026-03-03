Un uomo in evidente stato di smarrimento ha attraversato la quiete di via Colajanni trasformandola, per qualche minuto, in un luogo sospeso tra paura e incredulità. Camminava barcollando, stringendo un grosso coltello da cucina come fosse l’unico appiglio in un momento di totale alterazione psicofisica. I passanti, colti di sorpresa, hanno avvertito quel brivido che corre lungo la schiena quando qualcosa, all’improvviso, rompe l’ordine del quotidiano.

Le chiamate ai numeri d’emergenza sono partite quasi all’unisono. In pochi istanti, le sirene hanno squarciato l’aria e due pattuglie — carabinieri e polizia — sono arrivate davanti all’ufficio postale. Gli agenti si sono trovati davanti un uomo confuso, imprevedibile, incapace di rendersi conto del pericolo che stava creando attorno a sé e per sé stesso.

Per evitare che quel momento di fragilità si trasformasse in tragedia, è stato necessario ricorrere al taser: un gesto rapido, calibrato, pensato per fermarlo senza ferirlo. L’uomo è stato immobilizzato e accompagnato in questura, mentre la strada lentamente tornava alla normalità, con i passanti ancora fermi a osservare, tirando un sospiro di sollievo.

Nessuno si è fatto male. È rimasta solo la scia emotiva di un episodio che ricorda quanto, a volte, basti un attimo perché la vita di una città cambi ritmo — e quanto sia preziosa la prontezza di chi interviene per proteggerla.