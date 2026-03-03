La città di Pozzallo esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Natalino Amodeo, già primo cittadino della località, deputato della Repubblica per tre legislature e figura di primo piano della politica nazionale e territoriale. Fu tra i protagonisti di una stagione di rinnovamento amministrativo che ha inciso in modo significativo sullo sviluppo economico e sociale della comunità pozzallese.

“Il suo impegno – viene spiegato – è stato determinante per la crescita infrastrutturale della città e per l’affermazione di Pozzallo nel contesto regionale e nazionale, basti pensare al suo ruolo determinante nella realizzazione del porto di Pozzallo. Punto di riferimento per decenni di politici e amministratori locali, lascia un’eredità di impegno civile, coerenza ideale e dedizione allo sviluppo della comunità. Pozzallo ne onora la memoria con grande riconoscenza, profondo rispetto e infinita gratitudine”. Le esequie saranno celebrate domani, alle 10, nella chiesa-santuario di Santa Maria di Portosalvo.