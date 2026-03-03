Negli ultimi tre giorni, complice il miglioramento delle condizioni meteo, a Pozzallo si sono registrati tre approdi di migranti. L’ultimo, avvenuto nella notte, ha portato in banchina 103 persone, tra cui due donne e 30 minori con più di 14 anni. Tutti sono stati trasferiti nell’hotspot del porto.

A darne comunicazione è il sindaco Roberto Ammatuna.

“Oggi più che mai, il grido di dolore dell’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, non può non avere l’approvazione di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Non bisogna mai stancarsi di ripetere – afferma Ammatuna – che gli sbarchi di migranti non possono essere considerati come un fenomeno di emergenza, ma come un vero e proprio fenomeno strutturale senza il quale non solo si rischia di essere disumani, ma anche di non fare gli interessi economici dell’Italia, le cui aziende, corrono il rischio di diminuire la propria attività per mancanza di manodopera”.