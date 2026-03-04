Colpo grosso al Lotto in provincia di Ragusa. Nell’estrazione di martedì 3 marzo, riferisce Agipronews, un fortunato scommettitore ha incassato 475 mila euro a Modica, in corso Umberto I, grazie a tre ambi e un terno. Si tratta della somma più alta assegnata dall’inizio dell’anno, ottenuta con la combinazione 8-17-88 sulla ruota di Palermo.
Nella medesima ricevitoria è stato centrato anche un altro premio da 47.500 euro, ottenuto con gli stessi numeri giocati su tutte le ruote.
Complessivamente, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 257,8 milioni dall’inizio del 2024.