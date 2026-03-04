Il World Lymphedema Day 2026 porterà venerdì 6 marzo al Teatro Naselli di Comiso una giornata interamente dedicata alla conoscenza, alla cura e alla testimonianza sul linfedema, grazie all’organizzazione dell’Asp di Ragusa e di Sos Linfedema, con la collaborazione di Medical Excellence TV per la diretta streaming. Fin dal mattino, dopo i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori affidata al dr. Costantino Eretta e alla dott.ssa Sara Lanza, il programma accompagnerà i partecipanti in un percorso che attraversa ricerca, clinica, diagnostica e gestione quotidiana della patologia. La lectio magistralis del prof. Paolo Zamboni offrirà una cornice scientifica ampia, mentre gli interventi successivi entreranno nel merito dei temi più attuali: il ruolo dei centri certificatori, le criticità dei registri nazionali, i progressi della genetica, fino alle tecniche diagnostiche più avanzate come linfoscintigrafia, fluoroscopia con verde indocianina, ecografia dei tessuti molli ed ecocolor.

La parte centrale della mattinata sarà dedicata alle complicanze e alla gestione clinica: ulcere linfatiche, medicazioni avanzate, gestione infermieristica e problematiche podologiche, con un’attenzione particolare alla presa in carico multidisciplinare. Nel pomeriggio, la giornata si sposterà sul versante riabilitativo e organizzativo, con un approfondimento sulle linee guida internazionali, sul trattamento multidisciplinare e sulla creazione di un Centro Linfologico, tema affrontato dalla dott.ssa Lanza. Seguirà un blocco dedicato all’elasto-compressione, uno dei momenti più attesi dell’intero evento.

La giornata proseguirà con un’ampia panoramica sulle evoluzioni della chirurgia del linfedema, dalle esperienze del gruppo senese alle malformazioni linfatiche, fino alle sinergie tra chirurgia e riabilitazione. Nel tardo pomeriggio, un confronto tra docenti universitari e specialisti metterà al centro l’importanza della formazione e della rete territoriale, elemento decisivo per garantire continuità assistenziale e competenze diffuse. La chiusura sarà affidata alle testimonianze dei pazienti, che racconteranno il proprio percorso di cura, restituendo alla giornata una dimensione umana e concreta.

L’appuntamento di Comiso si presenta così come un momento di alta formazione e di forte valore comunitario, capace di unire ricerca, clinica, organizzazione sanitaria e vissuto dei pazienti.