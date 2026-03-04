La Capitaneria di Porto di Pozzallo ha ricevuto il Prefetto della Provincia di Ragusa, Tania Giallongo, in visita istituzionale presso la sede del Compartimento marittimo. Ad accoglierla, il Comandante della Capitaneria, capitano di fregata Luigi Vincenti, insieme al personale militare e civile, con presenze anche dagli Uffici marittimi di Scoglitti e Marina di Ragusa. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le peculiarità dell’area di responsabilità della Capitaneria e le molteplici attribuzioni della Guardia Costiera: ricerca e soccorso in mare (S.A.R.), vigilanza sul traffico navale, tutela dell’ambiente marino e costiero e controllo della filiera ittica, compiti conferiti dalla legge al Corpo delle Capitanerie di Porto. La visita è quindi proseguita nella sala operativa, da cui vengono gestiti gli interventi di soccorso e coordinate le attività istituzionali, per poi continuare con un’uscita in mare a bordo della motovedetta di polizia marittima CP 2113. Durante la navigazione, il Prefetto ha potuto osservare da vicino le aree portuali, lo scalo commerciale e le relative adiacenze, approfondendo le dinamiche operative legate alla gestione della sicurezza in ambito portuale e lungo il litorale. L’incontro si è concluso con un’assemblea alla presenza di tutto il personale, civile e militare, in forza al Comando. In tale occasione, il Prefetto ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dalla Guardia Costiera, sottolineando l’impegno profuso sul territorio e assicurando la piena collaborazione istituzionale per i futuri impegni che vedranno coinvolte entrambe le Amministrazioni. La visita ha rappresentato un significativo momento di conoscenza e confronto, contribuendo a rinsaldare i consolidati rapporti di cooperazione tra la Capitaneria di Porto e la Prefettura di Ragusa, nell’esclusivo interesse della collettività e del territorio ibleo.