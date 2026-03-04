Sabato 7 marzo alle 18 il Teatro Badia di corso Italia a Ragusa ospiterà un concerto di beneficenza dedicato alla comunità scolastica di Niscemi, colpita dagli eventi che hanno costretto numerosi bambini a lasciare le proprie scuole. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Agimus – Associazione Giovanile Musicale, Inner Wheel Ragusa Centro e Teatro Badia, nasce con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sulla situazione e di offrire un sostegno concreto agli alunni sfollati. Protagonista della serata sarà il Quartetto Lyceum, formato da Gianluca Abbate al pianoforte, Michela Bonavita alla viola, Adriano Denaro al basso e Alessia Pallavicino alla voce. Un ensemble capace di unire qualità artistica e sensibilità, in linea con lo spirito solidale dell’evento.

L’intero ricavato sarà consegnato ai rappresentanti dell’istituto comprensivo “Francesco Maria Luigi Salerno” di Niscemi, affinché possa essere destinato alle necessità più urgenti e al sostegno dei bambini costretti a lasciare le proprie aule. Il direttore artistico del Teatro Badia, Maurizio Nicastro, sottolinea il valore dell’iniziativa e il ruolo del teatro come presidio culturale e civile della città: «Il Teatro Badia non è soltanto un luogo di spettacolo, ma una casa aperta alla comunità. Quando la cultura può trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà, sentiamo il dovere di esserci. Questo concerto vuole essere un abbraccio collettivo ai bambini di Niscemi, che stanno vivendo una situazione difficile e che meritano tutto il nostro sostegno». Nicastro aggiunge: «Ringrazio Agimus, Inner Wheel Ragusa Centro e gli artisti coinvolti per aver condiviso con noi questo impegno. È fondamentale che Ragusa continui a tenere accesi i riflettori su quanto sta accadendo e che ciascuno faccia la propria parte». La cittadinanza è invitata a partecipare, contribuendo con la propria presenza a un gesto di solidarietà che unisce musica, cultura e responsabilità sociale.