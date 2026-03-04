“La guerra è arrivata anche a Scoglitti, per fortuna non è la guerra che opprime varie parti del mondo ma è una guerra già vissuta in passato”. Con queste parole, affidate a Facebook, il giornalista Gianni Di Gennaro ha dato notizia del rinvenimento di un ordigno esplosivo lungo circa 45 centimetri, con ogni probabilità risalente alla Seconda guerra mondiale, riaffiorato sulla spiaggia della Riviera Lanterna, all’altezza di via Monte Pellegrino. A notarlo è stata una persona che passeggiava sul litorale. L’oggetto potrebbe essere stato trasportato a riva dal mare in seguito al ciclone Harry. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Locamare Scoglitti, guidati dal comandante La Barbera, insieme al personale della Protezione civile locale e alla polizia municipale. Sarà compito degli artificieri valutare la situazione e stabilire le modalità di intervento.