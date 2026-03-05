La Polizia di Stato ha notificato un Daspo a quattro sostenitori: tre residenti a Modica e uno ad Avola. Il provvedimento è stato disposto dal questore della provincia di Ragusa al termine di un’approfondita indagine condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e dell’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine. I quattro giovani sono ritenuti responsabili, in concorso, del reato di danneggiamento e di condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, poste in essere durante la partita tra la Polisportiva Modica Calcio e l’Avola. Ai destinatari della misura, tre modicani e un avolese, è vietato l’accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno.