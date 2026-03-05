Loredana Alfano, 52 anni, estetista molto conosciuta tra Modica e Sampieri, è morta il 18 febbraio, nove giorni dopo un intervento chirurgico eseguito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Una vicenda che ha scosso la comunità e che oggi è al centro di accertamenti approfonditi da parte della Regione Siciliana. Gli ispettori del Dipartimento Sanità hanno infatti effettuato una visita mirata nella struttura ospedaliera per acquisire cartelle cliniche e documentazione sanitaria, con l’obiettivo di ricostruire in modo puntuale il percorso clinico della donna e chiarire le circostanze che hanno portato al decesso.

Secondo quanto emerso finora, Loredana era stata operata il 9 febbraio e, dopo alcuni giorni di degenza, era stata dimessa senza apparenti complicazioni. Il peggioramento sarebbe arrivato all’improvviso, fino al tragico epilogo del 18 febbraio. La distanza temporale tra l’intervento e la morte, unita alla fase di apparente stabilità che aveva preceduto le dimissioni, rende il caso particolarmente delicato e complesso da valutare. Per questo la Regione ha scelto di intervenire direttamente, acquisendo ogni elemento utile a comprendere se il decorso post-operatorio abbia presentato segnali sottovalutati o se altri fattori abbiano inciso sul rapido aggravarsi delle condizioni della paziente.

La scomparsa di una donna giovane, stimata nel suo lavoro e benvoluta da chi la conosceva, ha lasciato sgomento e molte domande aperte. La comunità attende ora che gli accertamenti facciano piena luce su quanto accaduto, delineando eventuali responsabilità o confermando la natura imprevedibile dell’evento.