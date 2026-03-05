Operazione antidroga a Ragusa: i carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla, con il supporto delle unità cinofile dell’Arma di Nicolosi, hanno arrestato un 24enne del luogo, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento rientra nei servizi mirati di contrasto allo spaccio nel capoluogo ibleo. I militari avevano avviato un’attività di osservazione in via E. Majorana, dove era stato segnalato un anomalo via vai di persone presso l’abitazione del giovane.

Nelle prime ore del mattino è scattata l’irruzione: l’immobile è stato cinturato e, alla vista delle forze dell’ordine, il 24enne ha tentato di liberarsi di una borsa lanciandola dalla finestra. Il personale appostato all’esterno l’ha recuperata subito, trovandovi all’interno quasi 2 chili di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare, resa possibile anche dal fiuto dei cani Hams e Asap, ha consentito di rinvenire, ben nascoste, sei buste sottovuoto da 100 grammi ciascuna di marijuana.

In totale, sono stati sequestrati circa 2,5 chilogrammi di stupefacenti, la cui vendita avrebbe potuto fruttare intorno ai 20.000 euro, oltre a più di 7.000 euro in contanti.

Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio e, ultimate le formalità di rito, associato al carcere di Contrada Pendente, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Resta fermo il principio di presunzione di innocenza: ogni eventuale responsabilità sarà valutata in sede processuale, come previsto dalla legge.