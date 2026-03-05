I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro Sicilia (Nil), in servizio nel Ragusano, hanno svolto un’operazione di vigilanza nel comparto della ristorazione nel Vittoriese.

I controlli hanno fatto emergere irregolarità in due esercizi della frazione marinara di Scoglitti, dove venivano impiegati lavoratori senza regolare assunzione: nel primo locale 3 dipendenti su 5 sono risultati in nero, nel secondo 4 su 5.

Alla luce delle violazioni riscontrate e del superamento della soglia stabilita dalla normativa di contrasto al lavoro sommerso, per entrambi i ristoranti è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività. Oltre alla chiusura temporanea, gli ispettori hanno irrogato, a ciascuna delle due imprese, una somma aggiuntiva di 2.500 euro e le maxisanzioni per lavoro nero, pari a 1.950 euro per ogni lavoratore irregolare. L’importo complessivo delle sanzioni ammonta a 18.650 euro.