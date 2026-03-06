Domenica, al PalaBrancati di Ispica, andrà in scena la seconda edizione del Gala Young Warriors Kickboxing K1 – Città di Ispica, rassegna dedicata ai talenti emergenti organizzata dall’associazione Heracles, presieduta da Giuseppe Savarino, insieme al maestro Gianluca Adamo. Un appuntamento che coniuga sport, formazione e senso di comunità, trasformando il tatami in uno spazio di crescita e coraggio. Le competizioni prenderanno il via alle 10 del mattino; nel pomeriggio, dalle 18, è previsto il Gala aperto a tutte le società sportive. L’apertura della serata prevede l’ingresso di atleti, maestri e arbitri sulle note di We Are the World, cui seguiranno gli interventi istituzionali del presidente Savarino, del maestro Adamo, del dott. Sergio Cassisi (Csen) e del dott. Marco Santoro. A entrambi verrà conferito un riconoscimento per l’impegno profuso nella promozione dello sport giovanile. Il cuore della manifestazione sarà riservato ai più piccoli, dai 5 ai 15 anni, provenienti da diverse province siciliane. Come recita il programma, l’obiettivo è mettere in luce “giovani campioni e promesse della kickboxing della nostra Sicilia”, offrendo loro un palcoscenico in cui confrontarsi con rispetto, disciplina e autentico spirito sportivo. Le prime esibizioni saranno premiate ex aequo, a rimarcare il valore del percorso più che del risultato. A seguire, gli incontri con verdetto daranno spazio agli atleti più esperti, con match che spazieranno dalla kickboxing al pugilato, fino all’assegnazione di titoli Cms amatoriali. Nel corso dell’evento non mancheranno i ringraziamenti a chi opera dietro le quinte e ai maestri delle diverse scuole dell’isola, testimonianza di una rete sportiva vitale e coesa. Il Gala Young Warriors Kickboxing K1 nasce, come sottolinea l’organizzazione, “nella speranza che lo sport aiuti tanti giovani a crescere in modo sano e corretto, fatto di regole e buon senso”. Una visione che domenica prenderà forma nei passi, nei guantoni e nei sorrisi dei piccoli atleti pronti a salire sul tatami.