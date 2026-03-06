L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ragusa ha rinnovato anche quest’anno la celebrazione dell’8 Marzo con un’iniziativa culturale dedicata al coraggio e alla determinazione del mondo femminile. Nella sede dell’Ordine, in via Nicastro, è stato presentato il volume “Virdimura” di Simona Lo Iacono. “Virdimura” racconta la vicenda della prima donna della storia a ottenere la “licenza per curare”: un percorso di ribellione in nome del sapere, ma anche un racconto di audacia ed emancipazione. “Lo scorso anno – ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Roberto Zelante – abbiamo celebrato le donne con ‘Sei Unica’, il libro di Papa Francesco letto magistralmente dalla professoressa Maria Rita Schembari (presidente del Libero Consorzio di Ragusa). Quest’anno abbiamo proseguito sullo stesso solco presentando un libro che personalmente mi ha colpito, sorpreso e appassionato, permettendomi di apprezzare molto la scrittura di Simona Lo Iacono, bravissima autrice siracusana. È il nostro modo per celebrare l’8 Marzo grazie al contributo dell’Associazione ragusana Mogli Medici Italiani.” “Questo libro parla di coraggio – ha sottolineato la presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari –; ancora oggi, purtroppo, esistono ambiti in cui le donne faticano ad affermarsi. Quest’opera ci ricorda quanto il nostro genere sappia essere forte, tenace e caparbio.” L’incontro è stato introdotto dalla provveditrice agli studi di Ragusa, Daniela Mercante. Tra i presenti, oltre ai già citati, figuravano anche Concetta Corallo, presidente AIDM sezione Ragusa; Agata Iacono, presidente AMMI Ragusa; Anselmo Madeddu, presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa; e la direttrice sanitaria dell’Asp di Ragusa, Sara Lanza.