La comunità imprenditoriale e professionale di Modica e della provincia di Ragusa è in lutto per la scomparsa della dottoressa Maria Poidomani, 76 anni, figura di spicco dell’economia iblea e per lungo tempo punto di riferimento prima della metallurgica Almer, con sede a Ragusa, e successivamente dell’Avimecc Spa, azienda leader del comparto avicolo con base nella Contea.

Dottore commercialista stimata, professionista rigorosa e donna di ampia visione, Poidomani è stata consulente di fiducia del proprietario Zanetti per Almer e, fino al 2022, presidente del Consiglio di amministrazione di Avimecc, contribuendo in maniera decisiva al consolidamento e alla crescita della società.

La sua azione manageriale si è distinta per il forte senso di responsabilità verso il territorio, la costante attenzione alle dinamiche economiche locali e la rara capacità di coniugare competenza tecnica e sensibilità umana.

Colleghi, collaboratori e imprenditori la ricordano come una professionista determinata, preparata e in grado di affrontare le sfide con lucidità e spirito costruttivo. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio non solo nel mondo produttivo, ma anche tra i numerosi professionisti che, negli anni, hanno collaborato con lei, apprezzandone integrità e dedizione.

La provincia di Ragusa e la città di Modica perdono una voce autorevole, che ha dato un contributo significativo allo sviluppo economico dell’area e al rafforzamento di una delle realtà imprenditoriali più importanti del territorio.