La città di Ragusa è profondamente scossa dalla scomparsa di Anna Maria Galfo, moglie sessantenne del già consigliere comunale Gianni Iurato, venuta a mancare dopo mesi di lotta contro una forma particolarmente aggressiva di leucemia.

La donna era stata ricoverata nei mesi scorsi, affrontando un percorso complesso e doloroso che aveva portato, nei giorni recenti, anche a un trapianto di midollo. Nonostante la speranza che questo intervento potesse rappresentare una svolta, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, fino al tragico epilogo.

La notizia ha suscitato un’ondata di commozione e vicinanza attorno alla famiglia Iurato, molto conosciuta e stimata in città. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. A manifestare cordoglio anche l’editore del nostro giornale, Giuseppe Rosso, che esprime la propria vicinanza a Gianni Iurato e ai suoi familiari in un momento di dolore così profondo.

Anna Maria Galfo viene ricordata come una donna riservata, gentile, profondamente legata alla sua famiglia, formata dal marito e dai due figli. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, non solo tra i suoi affetti più stretti, ma anche nella comunità che in questi mesi aveva seguito con partecipazione e speranza il suo percorso di cura.

Alla famiglia Iurato va l’abbraccio della città e il cordoglio di quanti hanno conosciuto e apprezzato Anna Maria per la sua forza e la sua dignità.