Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con la parte offesa a carico di un 27enne di origini nigeriane residente a Modica, gravemente indiziato di lesioni personali aggravate e rapina nei confronti della ex convivente.

La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Modica, ai quali la donna si era rivolta denunciando le condotte violente tenute dall’ex compagno nei mesi scorsi. Nello specifico, l’uomo avrebbe colpito la donna al volto con dei pugni causandole delle fratture al naso, mentre in un’altra circostanza, a seguito di una lite per motivi economici, le avrebbe strappato il telefono dalle mani ferendola ad un dito.

L’attività investigativa ha consentito di evitare il protrarsi delle già critiche condizioni di vita familiare della donna, che si inquadrano nel contesto della normativa del c.d. “codice rosso”.

L’odierno indagato dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e rapina.

Tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.