Le favole non smettono mai di parlare all’animo umano. Ma quando salgono sul palcoscenico lo fanno con ancora più energia: tra risate, colori, musica e tanta fantasia. È proprio da questo spirito leggero e frizzante che nasce “Favole in Terapia”, lo spettacolo nato dalla penna di Federica Bisegna e pensato per il pubblico dei più giovani, che la Compagnia G.o.D.o.T. porterà in scena sabato 14 marzo alle ore 19.30 e domenica 15 marzo alle ore 18.00 alla Maison GoDoT. Con la regia vivace e brillante di Vittorio Bonaccorso, sul palco prenderanno vita alcuni tra i personaggi più celebri delle fiabe, ma in una versione del tutto inedita e sorprendente: un po’ smarriti, confusi, alle prese con piccoli dubbi e grandi domande, proprio come succede nella vita di tutti. In un vortice di gag, situazioni buffe e momenti teneri, i protagonisti si troveranno a fare i conti con un desiderio che accomuna grandi e piccoli: trovare la felicità. Tra illusioni che confortano, domande curiose e fragilità raccontate con ironia, questi personaggi intraprenderanno un percorso alla ricerca di risposte, scoprendo che anche le fate possono avere qualche problema, che i presunti salvatori non sempre arrivano e che la vera magia, alla fine, è imparare ad accettarsi per quello che si è.

“Le favole hanno un potere educativo straordinario – affermano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – permettono ai bambini di riconoscersi e al tempo stesso di prendere le distanze, offrendo uno spazio sicuro in cui elaborare emozioni e paure. ‘Favole in Terapia’ mostra come anche i personaggi più positivi affrontino crisi e incertezze. Il messaggio è semplice e potentissimo: non serve essere perfetti per essere felici, basta imparare ad accettarsi e a credere nella propria unicità. E poi, è uno spettacolo molto divertente!”